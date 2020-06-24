Член СПЧ назвала выступление Путина «самым сильным»

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Татьяна Мерзлякова назвала важным тот факт, что помощь детям с орфанными заболеваниями будет распределять общество.
«Для каждого родителя это шанс великий», – заявила Мерзлякова, комментируя обращение Путина, назвав его «самым сильным».
Она также отметила, что «чиновничий мир очень подотчетен, но если эти деньги будут распределять люди милосердные, а не бюрократы, то у них будет другая мотивация – спасти ребенка».
Вторым важным моментом, по мнению правозащитницы, стало повторное выделение материальной помощи по 10 тысяч рублей на ребенка.