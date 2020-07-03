Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Губернатор Ростовской области смягчил режим ограничений в регионе

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

Губернатор Ростовской области смягчил режим ограничений в регионе
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО.

С 6 июля в Ростовской области снимут ряд ограничений. Глава региона Василий Голубев принял изменения в постановление правительства о мерах против коронавируса.

С понедельника откроют детские сады, пляжи и гостиницы, снова можно делать косметические процедуры и заниматься спортом в группах не больше 25 человек.

Маску, как и раньше, нужно носить в транспорте, на производстве, в организациях, на объектах торговли, быта, в местах массового скопления людей, но на улице можно находиться без нее.

В регионе продолжают оставаться закрытыми кладбища, массовые мероприятия будут возобновлены в последнюю очередь.

ДВа

Общество

Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности

Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 3 июля, поручил главам городов, а также сотрудникам экстренных служб региона перейти из-за непогоды в режим повышенной готовности.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью