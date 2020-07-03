Губернатор Ростовской области смягчил режим ограничений в регионе

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО.

С 6 июля в Ростовской области снимут ряд ограничений. Глава региона Василий Голубев принял изменения в постановление правительства о мерах против коронавируса.

С понедельника откроют детские сады, пляжи и гостиницы, снова можно делать косметические процедуры и заниматься спортом в группах не больше 25 человек.

Маску, как и раньше, нужно носить в транспорте, на производстве, в организациях, на объектах торговли, быта, в местах массового скопления людей, но на улице можно находиться без нее.

В регионе продолжают оставаться закрытыми кладбища, массовые мероприятия будут возобновлены в последнюю очередь.