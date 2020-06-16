Ростовская область оказалась не готова к следующему этапу снятия ограничений

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16 июня 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: privet-rostov.ru

Люди в масках. Фото: Pixabay

О неготовности региона сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

По его словам, Ростовская область отстает по такому показателю как коэффициент распространения коронавируса, в то время, как для ослабления введенных ограничительных мер коэффициент не должен превышать 0,8. В регионе на данный момент этот показатель равен – 0,87.

Кроме этого, власти Ростовской области отмечают, что дончане перестали соблюдать дистанцию. Об этом заявил замгубернатора Михаил Корнеев, добавивший, что послабления, введенные с 12 июня, «многие приняли как полную отмену режима самоизоляции». А это, по его словам, чревато ростом заболеваемости и возвращением к жестким ограничениям.