12-летний ребенок скончался от коронавируса в Ростовской области

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

Врачи. Фото: pixabay.com

За последние сутки у 198 жителей Ростовской области диагностировали коронавирусную инфекцию. COVID-19 стал причиной гибели пятерых человек. В региональном оперштабе сообщили, что общее число жертв инфекции составляет 64.

Среди скончавшихся – 12-летний ребёнок с тяжелым врожденным заболеванием центральной нервной системы.

Кроме него, скончались 34-летняя женщина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием печени, 66-летний мужчина с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы, 64-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологическим и онкологией, а также 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями.