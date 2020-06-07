В Ростовской области стали штрафовать пассажиров автобусов без масок

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7 июня 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

маска, фото: pixabay.com

В Ростовской области продолжает действовать масочный режим в связи с пандемией коронавируса. Граждан, которые пренебрегают правилом, уже начали штрафовать. Дорогой оказалась прогулка у жителя Чалтыря.

Вечером 19 мая его задержал патруль в общественном транспорте. Мужчина был без средств индивидуальной защиты. Патрулем был составлен протокол. Все материалы передали на рассмотрение в суд. За отсутствие маски пассажир был оштрафован на одну тысячу рублей.

На Дону обсудили план восстановления экономики и нацпроекты.