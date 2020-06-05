На Дону обсудили план восстановления экономики и нацпроекты

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5 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Вчера в Ростовской области прошел онлайн-форум «Новые вызовы. Новые решения». Губернатор Василий Голубев обсудил с предпринимателями, деловыми и профессиональными сообществами региона реализацию нацпроектов в условиях пандемии, а также план восстановления донской экономики. Форум стал крупнейшим региональным мероприятием, проведенным в онлайн-режиме.

Проходил он в два этапа.

На первом в шести «Точках кипения» обсуждали проблемы малых и средних предприятий, а также темы, связанные с производительностью труда, экспорта, цифровой экономики, образования, промышленности. Отраслевые эксперты проработали «точки роста» социально-экономического развития региона в разрезе целей нацпроектов, а также Стратегии социально-экономического развития Ростовской области – 2030.

На втором этапе к обсуждению подключился Василий Голубев. Участники представили главе донского региона свои предложения по достижению целей нацпроектов в новых реалиях.

- Впереди у нас – период восстановления, оживления экономики. И нам необходимо от антикризисных экстренных мер переходить к долгосрочным программам развития. Соответственно, и ваша активность должна быть тесно сопряжена с реализацией национальных проектов, а также Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года, - обратился к более чем пятистам участникам Василий Голубев.

На форуме прозвучали самые разные предложения, в том числе – по развитию инициативы «Эффективный регион», пилотным участником которой область стала в минувшем году. Кроме того, были оценены перспективы внедрения ряда инновационных проектов и практик – механизмов телемедицины, профильных IT-кластеров, платформ обучения гибким навыкам (soft skills) для будущих специалистов цифровой экономики.

Большое внимание было уделено малым и средним предприятиям региона. Например, экспертная группа высказала инициативы по разработке и внедрению комплекса мер по расширению рынка сбыта донских компаний, в том числе формированию регионального банка товаров и услуг для субъектов МСП, созданию для малого бизнеса комфортных конкурентных условий. Особое внимание предложено сконцентрировать на развитии интернет-торговли, обучению субъектов МСП технологиям электронной коммерции.

Отдельная инициатива касалась запуска комплексной образовательной программы по переориентации на новые проекты предпринимателей, которые вынуждены были закрыть свои предприятия, и созданию акселератора.

Одно из предложений - масштабирование проекта «Производительность труда и поддержка занятости», что предполагает вовлечение в «команду бережливых» управленцев, организаций банковского сектора, предприятий торговли и социальной сферы, логистических центров и транспортных компаний, туристского сектора и других. Предложение вписывается в задачу, которую поставил глава региона Василий Голубев в своем инвестпослании 2019 по созданию и развитию эффективного региона.

Росту числа участников проекта также будет способствовать снижение критерия по выручке предприятия до 200 миллионов рублей для вхождения в проект (сейчас - от 400 млн рублей).

Инструмент реализации проекта – кадры. Поэтому особое внимание уделено подготовке кадрового состава предприятий и организаций сферы услуг для реализации проекта на базе университетских «фабрик процессов», а также реализации учебных программ дополнительного профобразования.

На площадке ЮФУ прозвучали предложения по реализации таких проектов, как «Экосистемы развития экспорта образования». Его идея в том, что образование может стать ключевым направлением экспорта, для чего нужно создать цифровую платформу – центра создания экосистемы по привлечению и сопровождению талантов для взаимодействия «вуз-бизнес-власть». В рамках этого проекта от власти требуются льготы по ипотеке и социальное сопровождение, от вузов - обеспечение волонтерских программ, привлечение иностранных и российских талантливых студентов, от бизнеса – поддержка путем стипендий, стажировок, программ практик и гарантий трудоустройства.

Еще один проект посвящен акселерации научно-исследовательских компетенций команд, суть которой в формировании исследовательских умений в системе многоуровневого образования, что позволит адаптировать научную работу под проекты и задачи региона.

Третий проект является связующим с предыдущим – «Льготная ипотека для талантов». Эта программа стала самой обсуждаемой на площадке. Она предполагает в качестве участников выпускников-отличников рейтинговых вузов региона и молодых исследователей, победителей всероссийских олимпиад и конкурсов. В рамках проекта предполагается субсидирование по ипотеке из областного бюджета до ставки в 1% годовых. Это станет способом привязать к Ростовской области перспективные кадры. Как утверждают участники дискуссии, расходы бюджета, таким образом, смогут в дальнейшем увеличить доходы почти в 10 раз через увеличение темпов экономики в 1,5 раза, дополнительные налоги и привлеченные инвестиции, развитие рынка жилья.

«Бесшовная акселерация» – еще один проект, предложенный в «Точке кипения» ЮФУ. Он предполагает разработку цифрового онлайн-агрегатора для предпринимательских проектов инвесторов.

Высоко оценил глава донского региона и проекты, представленные таганрогским бизнес-сообществом. Как отметил губернатор, их качество вновь показало, что в этом приморском городе имеется большой потенциал развития наукоемкого бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий. Чтобы реализовать его в полной мере, губернатор поручил региональному правительству активизировать работу по созданию в Таганроге полноценного кластера поддержки IT-компаний.

- Предлагаю уже в июле, не откладывая, провести на месте предметный разговор с представителями отрасли. Таганрог – наша потенциальная «кремниевая долина». Здесь для этого есть все необходимое и, что наиболее важно, есть специалисты, способные реализовать действительно успешные проекты, - подчеркнул Василий Голубев.

Кроме того, глава региона поручил в сжатые сроки создать в Миллерово сервисный центр для предпринимателей «Мой бизнес». Это позволит решить проблему доступа представителей бизнес-сообщества северных районов области к ресурсам господдержки. Василий Голубев также выразил желание лично посетить новый центр на стадии строительства или в момент запуска в эксплуатацию.

Получила общее одобрение идея объединить цифровые конкурсы, хакатоны, проектные сессии и вебинары, нацеленные на поддержку проектов в сфере цифровизации, в единую инициативу на базе конкурса «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры». Оператором такой единой конкурсной программы предложено сделать Донской государственный технический университет, обладающий наиболее мощной организационной базой и опытом работы в цифровой сфере.

Предложений, идей и проектов на самом деле было еще очень много.

Все их в одном материале крайне сложно перечесть.

Но главное, что все представленные участниками форума проекты и идеи будут приняты правительством региона на вооружение и лягут в основу разрабатываемых стратегических документов.

- Все предложенные сегодня проекты интересны, ни от одной идеи нельзя отказаться. Были и прикладные вещи, и те, чья реализация относится к более дальней перспективе. Но в любом случае мы понимаем, что реализация областной Стратегии-2030 и выполнение результатов нацпроектов невозможно без широкого внедрения подобных инноваций. И главное – такие прорывные идеи создают условия для того, чтобы наша Ростовская область стала регионом-лидером. А это – ключевая задача нашей общей работы, и для ее выполнения у нас есть все необходимое, - резюмировал обсуждения губернатор Дона.