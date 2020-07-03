Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности
3 июля 2020, 20:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Instagram
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 3 июля, поручил главам городов, а также сотрудникам экстренных служб региона перейти из-за непогоды в режим повышенной готовности.
Воробьев подчеркнул, что дождь в Подмосковье будет идти всю ночь, поэтому необходимо быть готовыми справиться с любыми его последствиями.
Ранее стало известно, что за сутки в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков. К столице после 18.00 приблизилась зона с ливнями и грозами, сформировавшаяся ранее в Белоруссии. Наиболее интенсивные дожди ожидаются сегодня вечером и в первые ночные часы.
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