Воробьев рассказал, для кого в Московской области отменят транспортный налог
3 июля 2020, 20:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе отменят транспортный налог для тех, кто впервые купит недвижимость в регионе.
Он отметил, что в области в ближайшее время появится еще одна льгота, по которой на один год от уплаты транспортного налога на автомобиль будет освобождаться человек, впервые купивший жилье и зарегистрировавшийся в Московской области.
Глава Подмосковья пояснил, что купленная недвижимость может быть не старше трех лет с момента ввода в эксплуатацию, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.
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