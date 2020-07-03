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Воробьев рассказал, для кого в Московской области отменят транспортный налог

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Воробьев рассказал, для кого в Московской области отменят транспортный налог
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Фото: инстаграм Андрея Воробьева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе отменят транспортный налог для тех, кто впервые купит недвижимость в регионе.

Он отметил, что в области в ближайшее время появится еще одна льгота, по которой на один год от уплаты транспортного налога на автомобиль будет освобождаться человек, впервые купивший жилье и зарегистрировавшийся в Московской области.

Глава Подмосковья пояснил, что купленная недвижимость может быть не старше трех лет с момента ввода в эксплуатацию, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

ДВа

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