В Подмосковье разрешено гулять и заниматься спортом

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30 июня 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Воробьев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Московской области с 1 июля разрешаются прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках, об этом сообщил сегодня глава региона Андрей Воробьев.

Теперь можно использовать для отдыха скамейки, беседки, "иные объекты, предметы и оборудование, а также малые архитектурные формы, с которыми могли контактировать другие граждане", отметил Воробьев.

Подмосковные МФЦ теперь будут работать в обычном режиме, без предварительной записи. Заработают ЗАГС, всевозможные кружки и спортивные секции, фитнес-центры.