Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан

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3 июля 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

России нужны рабочие-мигранты, потому что скоро будет не хватать рабочих рук. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к основному закону страны.

Путин считает очевидным, что с развитием экономики в России «уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук». Это, по словам главы государства, становится реальным ограничителем экономического роста в стране».

Ранее сообщалось, что тысячи гастарбайтеров из стран Средней Азии оказались из-за коронавируса в сложной ситуации: они потеряли работу в России, но не могут вернуться домой из-за закрытых границ.