Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан
3 июля 2020, 20:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
России нужны рабочие-мигранты, потому что скоро будет не хватать рабочих рук. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к основному закону страны.
Путин считает очевидным, что с развитием экономики в России «уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук». Это, по словам главы государства, становится реальным ограничителем экономического роста в стране».
Ранее сообщалось, что тысячи гастарбайтеров из стран Средней Азии оказались из-за коронавируса в сложной ситуации: они потеряли работу в России, но не могут вернуться домой из-за закрытых границ.
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