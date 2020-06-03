Увольнения и карантин лишили заработка миллионы трудовых мигрантов из стран бывшего СССР

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3 июня 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Карантин лишил заработка миллионы трудовых мигрантов по всей стране. Всемирный банк прогнозирует, что в этом году объем подобных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода сократится на 20% до $109 млрд, что станет рекордным падением за последнее время. Больше всех пострадают страны Восточной Европы и центральной Азии.

Закрытие границ в разы усилило силу удара, который коронавирус нанес по экономике некоторых стран. Денежные переводы из богатой сырьем России десятилетиями поддерживали более бедные страны бывшего СССР и составляли до трети ВВП некоторых из них. Россия же получала приток дешевой рабочей силы.

В марте-апреле в Таджикистан, который является одной из наиболее зависимых в этом отношении страной, пришло на 50% меньше денег из России. Объем переводов снизился как из-за увольнений наемных рабочих-мигрантов, так и из-за их неспособности покинуть родную страну во время карантина. Для многих семей эти деньги составляют весь их доход.

После того, как границы откроются, мигрантам придется искать работу в условиях наиболее масштабного экономического спада за последние десять с лишним лет.

Согласно масштабному исследованию Аналитического Центра Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов, за последний год численность прибывших в Россию мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья уменьшилась, а число россиян, покинувших пределы страны, наоборот, увеличилось. В ближайшие годы основной приток мигрантов прогнозируется из Казахстана и Таджикистана, а также Армении, Киргизии и Азербайджана. Сокращаться миграция будет постепенно, так в 2020 году миграционный прирост от внешних мигрантов может составить чуть более 150 тыс. чел., к 2024 году он сократиться до 126 тыс. чел.