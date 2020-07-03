Отдых детей в палаточных лагерях запрещен Роспотребнадзором до 2021 года

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3 июля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

палатки, pixabay.com

Вечером в пятницу, 3 июля, стало известно, что Роспотребнадзор запретил до 1 января 2021 года отдых детей в палаточных лагерях в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.



Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе в условиях эпидемии COVID-19 образовательных организаций для детей и молодежи.

Правила, о которых идет речь, направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детсадов, школ, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в ТЦ.