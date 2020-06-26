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Детские лагеря отдыха заработают к 6 июля в 19 регионах РФ

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Детские лагеря отдыха заработают к 6 июля в 19 регионах РФ
лагерь, отдых, pixabay.com

Днем в пятницу, 26 июня, стало известно, что в 19 регионах Российской Федерации до 6 июля начнут работать детские лагеря отдыха. 

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее сегодня в рамках онлайн-совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой подтвердил, что летняя оздоровительная кампания начнется к 6 числу следующего месяца сразу в 19 российских регионах.

В общей сложности планируется открыть 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей, подчеркнул глава Минпросвещения.

ЕТ

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