Роспотребнадзор перечислил условия открытия детских лагерей

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27 мая 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

фото: дети, pixabay.com

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях в период непростой эпидемиологической ситуации не только в России, но и в мире.

Эксперты предлагают перечень правил, которые необходимо соблюдать во время заезда в оздоровительные лагеря и проведения там развлекательного досуга: детям в оздоровительных лагерях ежедневно измерять температуру; запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены; снизить наполняемость групп и отрядов - она должна составлять не более половины от проектной мощности; закрепить за каждым отрядом отдельное помещение и организовать такое размещение детей, которое обеспечивало бы социальную дистанцию в 1,5 метра.

При этом следует доставить всех детей в лагеря по заранее подготовленным маршрутам – «зеленым коридорам» в аэропортах и на вокзалах, а для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания организовать отдельный заезд и смены. При этом персонал лагеря можно допускать к работе по результатам анализа на наличие антител к коронавирусу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как будет проводиться контроль за состоянием здоровья детей в лагерях.