В Ростовской области со следующей недели смягчат ряд ограничений по COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Ростовской области

детский сад, pixabay.com

В Ростовской области с 6 июля смягчат ряд ограничений, введенных ранее из-за коронавируса нового типа. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 3 июля, предоставили в правительстве региона.

Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление №614, которым с 6 июля вводятся очередные смягчения ограничений.

В регионе со следующей недели смогут в полном объеме работать детские дошкольные учреждения. Возобновится предоставление гостиничных услуг, проведение групповых тренировок, однако количество занимающихся не должно превышать 25 человек, предоставление косметических услуг (исключение составят СПА-процедуры). Будет разрешено посещение пляжей. Кроме того, возобновить работу смогут бассейны, но с одним условием – на одного посетителя должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади зеркала воды.