В Ростовской области со следующей недели смягчат ряд ограничений по COVID-19

В Ростовской области с 6 июля смягчат ряд ограничений, введенных ранее из-за коронавируса нового типа. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 3 июля, предоставили в правительстве региона.
Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление №614, которым с 6 июля вводятся очередные смягчения ограничений.
В регионе со следующей недели смогут в полном объеме работать детские дошкольные учреждения. Возобновится предоставление гостиничных услуг, проведение групповых тренировок, однако количество занимающихся не должно превышать 25 человек, предоставление косметических услуг (исключение составят СПА-процедуры). Будет разрешено посещение пляжей. Кроме того, возобновить работу смогут бассейны, но с одним условием – на одного посетителя должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади зеркала воды.
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