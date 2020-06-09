В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по COVID-19 в Москве

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9 июня 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 июня, заявил, что в Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве, введенных ранее из-за пандемии коронавируса нового типа.

Накануне стало известно, что с вторника в столице отменяется режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. Также начинают работать салоны красоты, парикмахерские, ветклиники, фотоателье и агентства по трудоустройству. Некоторые другие ограничения будут сняты с 16 июня.

Песков отметил, что в Кремле не считают данный процесс слишком стремительным. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, речь идет не о полной отмене, а о постепенном смягчении введенных ранее ограничений.