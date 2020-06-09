Воробьев: к концу недели будет подготовлен план снятия ограничений в Подмосковье

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9 июня 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что до конца текущей недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений на территории региона, введенных ранее из-за пандемии COVID-19.

Воробьев в рамках заседания с членами регионального правительства обратил внимание на то, что в минувший понедельник, 8 июня, Москва разрешила дополнительно работать разным сферам услуг, отменила режим самоизоляции для граждан.

По словам губернатора Московской области, задачей властей региона в настоящий момент является внимательное изучение ситуации с распространением коронавирусной инфекции и подготовка к постепенной отмене ограничений.