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Воробьев: говорить об очередном этапе снятия ограничений в Подмосковье пока рано

, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Воробьев: говорить об очередном этапе снятия ограничений в Подмосковье пока рано
губернатор Московской области Андрей Воробьев, АГН Москва/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 5 июня, сделал важное заявление. По его словам, в настоящий момент рано говорить о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в регионе.

Воробьев подчеркнул, что коэффициент распространения коронавируса нового типа в Подмосковье еще недостаточно низок, чтобы власти могли принять то или иное решение о дальнейшем смягчении ограничений.

Губернатор Московской области уточнил, что руководство хотело открыть торговые центры и добавить что-то еще к уже имеющейся "дозе" послаблений, однако все эксперты говорят о том, что пока рано это делать.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, в какую сумму Подмосковью обошлась борьба с COVID-19.

ЕТ

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