Воробьев: говорить об очередном этапе снятия ограничений в Подмосковье пока рано

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 5 июня, сделал важное заявление. По его словам, в настоящий момент рано говорить о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в регионе.
Воробьев подчеркнул, что коэффициент распространения коронавируса нового типа в Подмосковье еще недостаточно низок, чтобы власти могли принять то или иное решение о дальнейшем смягчении ограничений.
Губернатор Московской области уточнил, что руководство хотело открыть торговые центры и добавить что-то еще к уже имеющейся "дозе" послаблений, однако все эксперты говорят о том, что пока рано это делать.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, в какую сумму Подмосковью обошлась борьба с COVID-19.