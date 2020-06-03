Губернатор Подмосковья рассказал, в какую сумму обошлась региону борьба с пандемией

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в среду, 3 июня, рассказал, в какую сумму Московской области обошлись мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавируса нового типа.

Андрей Воробьев в беседе с журналистами отметил, что в настоящий момент еще рано говорить о финальной сумме трат на борьбу с COVID-19 на территории региона.

Губернатор Подмосковья, однако, подчеркнул, что все мероприятия обошлись Московской области примерно в 40 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что подмосковные власти разрешили возобновить работу салонов красоты, спа-салонов, саун и соляриев, площадь которых не превышает 400 квадратных метров.