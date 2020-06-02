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В Московской области разрешили работу салонов красоты, саун и соляриев

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Московской области разрешили работу салонов красоты, саун и соляриев
Парикмахерская. Фото: pixabay.com

В Подмосковье власти разрешили возобновить работу салонов красоты, спа-салонов, саун и соляриев, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. Соответствующее постановление губернатора региона появилось на сайте правительства Московской области.

Согласно документу, ограничения снимаются с «организаций, осуществляющих деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе стирки и химической чистки, салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги». Отмечается, что в помещении должен быть собственный уличный вход. Работа всех соответствующих требованиям организаций разрешена со среды, 3 июня.

АБ

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