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31 мая 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Храм. Фото: pixabay.com

В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы и участвовать в богослужениях. Об этом рассказал патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила верующим посещать храмы во внебогослужебное время, а также присутствовать на церковных службах при условии, что они будут проводиться на улице при соблюдении всех предписанных мер профилактики.

«Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами», - заявил священнослужитель.