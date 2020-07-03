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Клишас назвал поправки синтезом лучших мировых конституционных практик

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Клишас назвал поправки синтезом лучших мировых конституционных практик
Сенатор Андрей Клишас. Фото: сайт СФ РФ

Поправки в Конституцию России являются синтезом лучших мировых конституционных практик и ожиданий наших сограждан в вопросах должного государственного устройства.

Об этом сенатор Андрей Клишас заявил на встрече Путина с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что выбор россиян говорит о «высоком уровне консолидации общества по ключевым вопросам».

«Нам удалось возвести интересы человека в ранг центральной идеи, на которой основываются все принимаемые изменения», – считает законодатель.

Клишас подчеркнул, что приоритеты и ценности, отраженные в обновленной Конституции, должны уже сейчас быть восприняты органами публичной власти всех уровней и должностными лицами.

ДВа

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