Юрий Бурлачко: Изменения консалидируют наше общество

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3 июля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко

После закрытия избирательных участков по всей стране в Ситуационном центре Общественной палаты (ОП) РФ в Москве состоялось обсуждение предварительных итогов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В обсуждении принял участие член рабочей группы по внесению изменений в основной закон страны, спикер ЗСК Юрий Бурлачко.



Работу Ситуационного центра возглавили сопредседатели рабочей группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников, Талия Хабриева и Лидия Михеева. Во встрече также участвовал глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.



В ходе совещания Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование по конституционным поправкам состоялось при хорошей явке.



«Люди пришли, потому что понимали, что в эти дни решалась судьба страны. Это историческое, очень значимое событие», — подчеркнул сенатор.



Стоит отметить, что по последней информации Центризбиркома (ЦИК) по итогам обработки ста процентов протоколов поправки в Конституцию РФ поддержали 77,9% избирателей. Против проголосовали 21,2% избирателей. Общая явка на голосовании составила 65%.



Павел Крашенинников на заседании Ситуационного центра, в свою очередь, особо отметил работу общественных наблюдателей и волонтеров, поблагодарил их, добавив, что последние получили уникальный опыт.



Благодарность добровольным помощникам за участие в важном историческом процессе также выразили члены рабочей группы, подписав для них экземпляры Конституции Российской Федерации.



На Кубани, по данным крайизбиркома, за поправки в Конституцию проголосовали 88,9% жителей региона, общая активность участников голосования по Краснодарскому краю – 85,56% (с учетом дней голосования 25-30 июня).



Ход и предварительные итоги общероссийского голосования прокомментировал спикер ЗСК.



— Голосование прошло спокойно, за время его проведения не зафиксировано серьезных нарушений. Во многом мы обязаны этим институту общественных наблюдателей. Тот факт, что процесс проходил под тщательным общественным контролем, придает его результатам особую легитимность, —подчеркнул Юрий Бурлачко.



Глава кубанского парламента также отметил, что проведение столь масштабного мероприятия в условиях угрозы пандемии стало серьезным испытанием для краевой системы избирательных комиссий. Профессионализм членов избиркомов и высокий уровень активности кубанцев, по его мнению, являются залогом того, что так же достойно в регионе пройдет и другое важное событие – выборы всех уровней 13 сентября.



—Уверен, что внесенные изменения консолидируют наше общество, обеспечат стабильность государственных институтов и тем самым определят вектор развития России на десятилетия вперед, — резюмировал Юрий Бурлачко.