В Воронежской области продлили ограничения по COVID-19

Власти Воронежской области до 7 июля продлили ограничения, введенные в регионе ранее из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пятницу вечером в областном правительстве.
В марте в Воронежской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19 и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры позже продлили до конца мая, а с 12 мая был введен масочный режим.
20 мая местные власти объявили о первом этапе выхода из режима ограничений и заявили, что в июне планируется приступить ко второму этапу, однако в регионе начался рост количества зараженных. Режим самоизоляции было решено продлить до 14 июня включительно, затем – до 21 июня, потом – до 28 июня и, наконец, до 5 июля. Теперь поступила информация о пролонгировании ограничений до 7 июля.
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