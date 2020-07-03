В Воронежской области продлили ограничения по COVID-19

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3 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, Marijan Murat/dpa

Власти Воронежской области до 7 июля продлили ограничения, введенные в регионе ранее из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пятницу вечером в областном правительстве.

В марте в Воронежской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19 и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры позже продлили до конца мая, а с 12 мая был введен масочный режим.

20 мая местные власти объявили о первом этапе выхода из режима ограничений и заявили, что в июне планируется приступить ко второму этапу, однако в регионе начался рост количества зараженных. Режим самоизоляции было решено продлить до 14 июня включительно, затем – до 21 июня, потом – до 28 июня и, наконец, до 5 июля. Теперь поступила информация о пролонгировании ограничений до 7 июля.