В комиссию Госдумы передали более 200 материалов о попытках зарубежных СМИ повлиять на голосование

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3 июля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Василий Пискарев и член ОП Александр Малькевич. Фото: сайт Госдумы РФ

Член Общественной палаты Александр Малькевич передал главе думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василию Пискареву материалы о попытках СМИ-иноагентов повлиять на голосование по поправкам в Конституцию.

Пискарев заявил, что все документы «обязательно получат правовую оценку в соответствии с законодательством» и добавил, что комиссия на своем заседании обсудит переданные Общественной палатой материалы.

«Нужно разобраться и принять меры. Мы хотим, чтобы российские и иностранные СМИ работали в правовом поле», - подчеркнул парламентарий.