Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В комиссию Госдумы передали более 200 материалов о попытках зарубежных СМИ повлиять на голосование

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

В комиссию Госдумы передали более 200 материалов о попытках зарубежных СМИ повлиять на голосование
Депутат ГД Василий Пискарев и член ОП Александр Малькевич. Фото: сайт Госдумы РФ

Член Общественной палаты Александр Малькевич передал главе думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василию Пискареву материалы о попытках СМИ-иноагентов повлиять на голосование по поправкам в Конституцию.

Пискарев заявил, что все документы «обязательно получат правовую оценку в соответствии с законодательством» и добавил, что комиссия на своем заседании обсудит переданные Общественной палатой материалы.

«Нужно разобраться и принять меры. Мы хотим, чтобы российские и иностранные СМИ работали в правовом поле», - подчеркнул парламентарий.

ДВа

В мире

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

ДНР выступила с заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. В заявлении говорится, что противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью