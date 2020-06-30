В Госдуме обсудят информацию о попытках вмешательства в голосование по Конституции
30 июня 2020, 17:11[ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что зампредседателя ГД Петр Толстой просит дать правовую оценку действиям и заявлениям ряда посольств западных стран.
Речь, в частности, идет об обвинениях России в нарушении прав сексуальных меньшинств, в том числе путем внесения поправок в основной закон.
«В поправках в Конституцию речь не идет о нарушении чьих‑то прав, мы просто четко закрепляем в основном законе ценности нашего народа – защиту семьи, брака, детей, заботу об их нравственном и духовном развитии. И, естественно, ни одно иностранное государство не вправе нам навязывать свое мнение, все будут решать граждане в ходе голосования и, уверен, они такие поправки поддержат», — заявил Пискарев.
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