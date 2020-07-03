Путин назвал народ гарантом стабильности в России

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Главным гарантом стабильности в России является народ. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Глава государства также добавил, что «важен внутренний настрой граждан на создание условий для поступательного развития страны».

В ходе встречи к Путину обратилась депутат Госдумы Валентина Терешкова, отметившая, что «люди связывают стабильность в стране с Путиным». На это российский лидер ответил, что главным гарантом стабильности в стране является народ, который «способен принимать такие ответственные решения, связанные в данном случае с поддержкой поправок в Конституцию».