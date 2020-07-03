Глава Удмуртии предлагает ввести утилизационный сбор на оружие

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: официальный сайт Удмуртской республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести утилизационный сбор на пневматическое и огнестрельное оружие, продающееся гражданам.

В Госдуме уже подготовили соответствующие поправки. Если закон будет принят, то с 1 января 2021 года появится утилизационный сбор на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

Размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. рублей за единицу пневматического оружия и 10 тыс. рублей за огнестрельное оружие – это единоразовый сбор.