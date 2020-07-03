Спикер Госдумы заявил, что работа над законами по реализации поправок в Конституцию уже началась
3 июля 2020, 16:23[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам предстоит большая работа, так как необходимо принять как минимум 50 законов.
«Работа над ними начнется уже с сегодняшнего дня. Мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по ГД, начали обсуждать их с нашими коллегами в правительстве РФ и Совете Федерации. Поэтому работа эта будет начата безотлагательно», – сказал Володин.
По его словам, придется принять порядка 50 федеральных, конституционных законов. Среди новых законов, в частности, закон о Госсовете, о федеральных территориях, также придется вносить большое количество поправок в уже действующие законы.
Володин подчеркнул, что откладывать работу над этими поправками и документами нельзя.
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