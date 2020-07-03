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Спикер Госдумы заявил, что работа над законами по реализации поправок в Конституцию уже началась

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Госдумы заявил, что работа над законами по реализации поправок в Конституцию уже началась
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам предстоит большая работа, так как необходимо принять как минимум 50 законов.

«Работа над ними начнется уже с сегодняшнего дня. Мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по ГД, начали обсуждать их с нашими коллегами в правительстве РФ и Совете Федерации. Поэтому работа эта будет начата безотлагательно», – сказал Володин.

По его словам, придется принять порядка 50 федеральных, конституционных законов. Среди новых законов, в частности, закон о Госсовете, о федеральных территориях, также придется вносить большое количество поправок в уже действующие законы.

Володин подчеркнул, что откладывать работу над этими поправками и документами нельзя.

ДВа

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