Спикер Госдумы заявил, что работа над законами по реализации поправок в Конституцию уже началась

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3 июля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам предстоит большая работа, так как необходимо принять как минимум 50 законов.

«Работа над ними начнется уже с сегодняшнего дня. Мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по ГД, начали обсуждать их с нашими коллегами в правительстве РФ и Совете Федерации. Поэтому работа эта будет начата безотлагательно», – сказал Володин.

По его словам, придется принять порядка 50 федеральных, конституционных законов. Среди новых законов, в частности, закон о Госсовете, о федеральных территориях, также придется вносить большое количество поправок в уже действующие законы.

Володин подчеркнул, что откладывать работу над этими поправками и документами нельзя.