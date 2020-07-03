Путин: очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное
3 июля 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу выступил против полной замены очного обучения на дистанционное. По словам главы государства, в настоящий момент подобных планов нет.
Путин заметил, что обычный способ получения знаний не может быть полностью подменен дистанционным обучением, поскольку в данной сфере чрезвычайно важно прямое общение преподавателя с учеником.
В рамках встречи в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ глава государства заверил, что в настоящий момент у российского руководства нет планов полностью перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.
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