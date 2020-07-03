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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили до 21 июля

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kuban24.tv

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили до 21 июля
Краснодар. Фото: сайт администрации Краснодарского края

С 27 и 29 июня на Кубани прекратили действовать строгие меры контроля, тем не менее, режим повышенной готовности в регионе продолжает действовать – власти продлили его до 21 июля.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края 2 июля. Документ вступает в силу с 6 июля.

Кроме этого, в регионе сохраняется масочный режим, который действует в торговых центрах, гостиницах, санаториях и магазинах. Сейчас на территории региона снято ограничение на въезжающих туристов, запрет на посещение торговых центров, парков, скверов и зоопарков, а также возобновлено межмуниципальное транспортное сообщение.

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