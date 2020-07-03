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Власти Омской области решили продлить карантин до 21 июля

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod55.ru

Власти Омской области решили продлить карантин до 21 июля
Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Омской области не будут вводить новые послабления. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперштаба. 

Таким образом, кинотеатры, музеи и зоопарки и другие культурно-развлекательные учреждения Омской области не смогут начать работу с 15 июля, как это планировалось ранее.

Кроме этого, по рекомендации регионального Роспотребнадзора в регионе сохранится масочный режим, который продлен как минимум до 30 июля – омичи обязаны носить маски в общественных местах и в транспорте.

ДВа

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