Врачи из Омской области обратились к главе Минздрава Мурашко с просьбой не сокращать медиков

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12 июня 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

операция, pixabay.com

Врачи из Омской области обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой не сокращать медиков в связи с оптимизацией. Омские медики попросили министра здравоохранения не допустить массового увольнения медперсонала из-за оптимизации, намеченной региональным ведомством.

Врачи разместили петицию на сайте Change.org, - пишет «Новая газета». В открытом письме медиков говорится о сокращении лабораторных служб в поликлиниках и стационарах, включая те, в которых оказывается неотложная помощь.

Как утверждают омские медики, 85 лабораторий, в которых работают почти две тысячи человек, собираются заменить двумя частными центрами, принадлежащими холдингу «Медиа Инвест Групп».

В этих центрах предусмотрено менее 400 вакансий. При этом более полутора тысяч медиков останутся без работы. По мнению подписавших петицию врачей, из-за централизации лабораторных исследований пострадают и пациенты – транспортировка анализов на большие расстояния скажутся на качестве и сроках постановки диагнозов, и приведет к ошибкам в диагностировании и лечении.