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Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Здание Госдумы. Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуму внесены поправки в закон «О федеральной службе безопасности».

В соответствии с проектом закона предлагается запретить действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашение информации «о деятельности органов безопасности, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации».

Как подчеркивается в пояснительной записке, «подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности». Без этого заключения публикация таких материалов будет запрещена.

ДВа

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