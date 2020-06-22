ФСБ рассекретила документы о расправах нацистов над красноармейцами в Крыму

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году нацисты подвергли жестоким пыткам, а после расстреляли. 22 июня, в День памяти и скорби, эти материалы переданы в государственный архив Крыма.

Документы - свидетельства геноцида мирного населения, учиненного фашистами в Крыму во время оккупации в 1942 году.

Среди документов есть спецсообщение на имя комиссара внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе от апреля 1942 года, - передает РИА Новости.

В нем говорится, что после эвакуации Судака советские войска из-за артиллерийско-минометного обстрела не смогли вывезти из города 900 тяжелораненых красноармейцев и командиров. "Немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными», — говорится в обращении. Позднее всех 900 красноармейцев вывели на берег и расстреляли.

В сообщении подчеркивается, что самые жестокие репрессии нацисты применяли по отношению к российскому и греческому населению полуострова, подозревая их в наибольшем содействии партизанам. Каратели полностью истребили мужское население греческой деревни Лаки, а женщин и детей угнали в Бахчисарай и там убили.