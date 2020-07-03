Стали известны последние данные по заболеваемости коронавирусом в России
3 июля 2020, 11:02[ «Аргументы Недели» ]
В России за прошедшие 24 часа зафиксировано 6718 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новых заболевших обнаружили в 84 регионах страны.
Всего на сегодняшний день общее количество заболевших достигло 667883 человек. За все время эпидемии в стране умерло 9859 пациентов с диагностированным коронавирусом, из них 176 человек скончались в течение последних суток. Общее количество вылечившихся от COVID-19 – 437893 человека (8915 из них – за последние сутки).
Больше всего новых случаев заражения в Москве – 659 человек. Следом идут Московская область (298 человек), Ханты-Мансийский АО (271 человек), Санкт-Петербург (263 человека), а также Иркутская область (249 человек).
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