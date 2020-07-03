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Стали известны последние данные по заболеваемости коронавирусом в России

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Стали известны последние данные по заболеваемости коронавирусом в России
Респиратор. Фото: pixabay.com

В России за прошедшие 24 часа зафиксировано 6718 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новых заболевших обнаружили в 84 регионах страны.

Всего на сегодняшний день общее количество заболевших достигло 667883 человек. За все время эпидемии в стране умерло 9859 пациентов с диагностированным коронавирусом, из них 176 человек скончались в течение последних суток. Общее количество вылечившихся от COVID-19 – 437893 человека (8915 из них – за последние сутки).

Больше всего новых случаев заражения в Москве – 659 человек. Следом идут Московская область (298 человек), Ханты-Мансийский АО (271 человек), Санкт-Петербург (263 человека), а также Иркутская область (249 человек).

АБ

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