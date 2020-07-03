Мурашко предположил, когда россияне смогут вернуться к полноценной жизни
3 июля 2020, 10:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко предположил, когда россияне смогут вернуться к привычному образу жизни, изменить который пришлось из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Мурашко заявил, что полноценная жизнь восстановится только тогда, когда будет разорвана цепочка передачи вируса. В таком случае люди вновь смогут посещать массовые мероприятия, работать и путешествовать, не боясь при этом за свое здоровье. «Маловероятно, что это произойдет раньше февраля», - сказал он. А пока министр призвал граждан продолжать носить индивидуальные средства защиты и соблюдать меры предосторожности.
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