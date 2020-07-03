Сергунина: Москва стала лидером национального рейтинга качества онлайн-услуг

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3 июля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Заммэра Наталья Сергунина, фото соцсети

Столица заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

Москва заняла первое место среди субъектов страны по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год. Исследование проводили в Минэкономразвития. Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. На втором месте - Московская область (91,9 балла), на третьем - Ростовская область (87,87 балла).

Эксперты оценили качество и удобство предоставления электронных услуг на портале mos.ru по нескольким критериям. Это возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстро и легко подать заявление в электронной форме, получить информацию о статусе рассмотрения данного заявления, записаться на прием в предоставляющий услугу орган и другие.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, лидерство столицы в рейтинге Минэкономразвития - это результат последовательной, системной работы на протяжении всех последних лет.

«Современный город - это удобный город с продвинутой цифровой средой. Максимально удобными для людей должны быть, в том числе, госуслуги. Для этого мы переводим их в электронный вид и повышаем их качество. За все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 млрд раз», - сказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что на московском портале mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц, а число пользователей портала - 10,7 млн.