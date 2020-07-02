Число участников Московского инновационного кластера превысило 10 тысяч

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2 июля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнесмен, pixabay.com

Количество участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило 10 тысяч организаций. Соответствующую информацию огласила заместитель градоначальника Наталья Сергунина, сообщается в материале, размещенном на сайте столичного мэра.

Как отметила Сергунина, сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи. Московские власти стараются помогать в этом деле, создавая все возможные условия для успешной и продуктивной деятельности.

На данный момент в состав МИК входят крупные корпорации, малые и средние технологичные предприятия, стартапы, технопарки, исследовательские институты и научные центры ведущих учебных заведений. Для участников кластера доступны свыше двухсот мер поддержки и широкий набор полезных инструментов.

В частности, цифровая платформа кластера i.moscow предоставляет возможность воспользоваться сервисами для поиска партнеров, помещений в аренду или площадок для производства и пилотного тестирования продукции. Кроме того, можно найти необходимые технологии и результаты интеллектуальной деятельности с помощью биржи патентов.

В публикации на сайте московского мэра приведены слова Алексея Фурсина, главы городского департамента предпринимательства и инновационного развития. Фурсин отметил, что участники МИК получают доступ ко всем возможностям цифровой платформы, включая функции, которые постоянно появляются на портале.

В числе этих функций руководитель департамента назвал сервис «Межотраслевые кластеры». Он позволяет объединяться с другими участниками из смежных отраслей с целью совместного претворения в жизнь масштабных проектов.