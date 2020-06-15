Свыше 7 тыс организаций вошли в состав Московского инновационного кластера

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15 июня 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Участники МИК, фото соцсети

Число участников Московского инновационного кластера (МИК) уже превысило 7 тыс., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В состав кластера вошли уже 7 тыс. организаций. Они могут пользоваться большим набором мер поддержки и полезных в работе сервисов. Но это далеко не все. Вместе они формируют инновационную среду, в которой им проще взаимодействовать между собой, находить заказчиков, инвесторов, новых партнеров или, например, площадки для тестирования и производства своих продуктов», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как отмечается, к Московскому инновационному кластеру, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, присоединились такие организации, как акционерное общество «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», Российский экономический университет имени Плеханова, клиническая больница №1 управления делами президента России и авиакомпания Red Wings. При этом участники кластера могут коммуницировать на цифровой платформе i.moscow. Зарегистрировавшись на портале, компании и индивидуальные предприниматели получают бесплатный доступ к: навигатору по мерам поддержки, бирже контрактного производства, бирже патентов, площадкам для пилотирования, поиску помещений для аренды, личному кабинету, витрине инноваций «Бизнес против COVID-19».

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, Московский инновационный кластер создает возможности для научно-технической и производственной кооперации между участниками, а также предоставляет информацию о необходимых инструментах для развития инновационного бизнеса. Среди его участников организации из самых разных отраслей.

Московский инновационный кластер — это уникальный проект для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам инновационного кластера доступно более 200 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития. Работу кластера курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Среди его участников фонд «Сколково», научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», корпорация «Роснано», технопарки «Строгино» и «Слава», малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.