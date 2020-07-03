Церковный суд решает судьбу опального схиигумена Сергия
3 июля 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
В пятницу, 3 июля, церковный суд екатеринбургской епархии рассмотрит скандальное дело схиигумена Сергия, который выступил против патриарха и призывал людей не соблюдать «беззаконную изоляцию», выходить на улицы и не соблюдать рекомендации властей.
Отмечается, что третье заседание по делу Сергия начнется 3 июля в 12 часов дня. «По канонам церкви, человека нельзя судить церковным судом без его присутствия, но случаи неявки церковным правом также предусмотрены. По положению о церковном суде, после трех неявок на суд без уважительной причины дело может быть рассмотрено заочно», - объяснил процедуру один из священнослужителей.
Ранее отец Сергий своевольно покинул одно из слушаний, а на второе вовсе не явился.
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