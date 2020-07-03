В России термина «старородящая» нет, заявила гинеколог

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3 июля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Младенец. Фото: pixabay.com

Акушер-гинеколог Стелла Узденова рассказала о том, в каком возрасте лучше всего рожать первого ребенка и почему в России больше не используется термин «старородящая».

Узденова отметила, что в стране за последние годы заметно сдвинулся возраст рождения первенца. Если раньше женщины старались родить до 25 лет, то теперь многие рожают первого ребенка в гораздо старшем возрасте. Врач подчеркнула, что в нынешних реалиях подходящим является возраст от 20 до 35 лет. Гинеколог добавила, что тем, кто рожает в более позднем возрасте, стоит предполагать, что беременность может протекать сложнее, передает Радио Sputnik.

«Сейчас термина "старородящая" нет – мы пишем "первые роды в таком-то возрасте"… Женщина забеременела, она обращается в медицинское учреждение. Как только она становится на учет в женскую консультацию, проводится детальное обследование, выявляется, есть ли хронические заболевания, и на основании этих данных можно дальше ориентироваться по ее состоянию, по состоянию плода. Все это делается по показаниям», - рассказала Узденова о том, как контролируется ход беременности у женщин зрелого возраста.