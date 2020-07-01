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В Минздраве предупредили, что после COVID-19 мужчины рискуют остаться бесплодными

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Минздраве предупредили, что после COVID-19 мужчины рискуют остаться бесплодными
Пинетки. Фото: pixabay.com

Главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова предупредила, что переболевшие коронавирусом мужчины рискуют остаться бесплодными.

«Сегодня, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия», - заявила врач.

По ее словам, у мужчин, которые перенесли коронавирус COVID-19, анализы показывают снижение качества семенной жидкости на 38%. При этом Уварова добавила, что в современном мире это в принципе является распространенной проблемой.

Ранее Геннадий Онищенко призвал "не пугать людей" второй волной коронавируса.

АБ

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