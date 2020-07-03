Сын Сафронова пошутил про похудевшего на сто килограммов Фадеева
3 июля 2020, 07:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин прокомментировал экстремальное похудение Максима Фадеева. Молодой человек пошутил, что таким образом продюсер продолжает «избавляться от всего ненужного».
«Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра. Сейчас он избавился от лишнего веса. Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом», - посмеялся Затравкин.
При этом он добавил, что планирует и сам воспользоваться методом похудения Фадеева после того, как продюсер раскроет свой секрет. Также пианист выразил надежду, что решение Фадеева похудеть на 100 килограмм было вызвано возвратом к сольной карьере, а не проблемами со здоровьем.
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