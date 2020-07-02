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Врио главы Ненецкого автономного округа объяснил голосование его жителей

, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Врио главы Ненецкого автономного округа объяснил голосование его жителей
Врио главы НАО Юрий Бездудный. Фото: сайт госорганов НАО

По словам врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, проголосовавшие против поправок в Конституцию жители региона протестовали против планов по объединению с Архангельской областью.

«Голоса большинства жителей округа не против поправок, это их реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области», — сказал губернатор.

Он также добавил, что почти половина жителей округа высказались за поправки, и их мнение тоже нужно уважать, сообщается на портале госорганов власти НАО.

Ранее сообщалось, что жители округа боятся потери самобытности ненецкого народа.

ДВа

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