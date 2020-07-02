Протестное голосование в Ненецком АО объяснили нежеланием менять границы региона

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2 июля 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Документы, конституция. Фото: сайт Госдумы РФ

В Ненецком автономном округе считают, что население проголосовало поправок в Конституцию России из-за протестов в связи с заявленным властями объединением региона и Архангельской области.

Глава Тиманского сельсовета НАО Вадим Глухов считает, что люди голосовали против изменения 67 статьи Конституции, которая касается возможности изменения границ регионов с их согласия.

Зампред Совета ветеранов войны и труда НАО Вячеслав Корепанов пояснил, что люди не против Конституции, а против «авантюрной политики, которая была организована 13 мая, когда был подписан меморандум о начале работы по созданию нового региона».

Ранее врио главы Поморья заявил, что не будет отступать от идеи объединения с НАО.