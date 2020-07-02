Протестное голосование в Ненецком АО объяснили нежеланием менять границы региона
2 июля 2020, 19:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Ненецком автономном округе считают, что население проголосовало поправок в Конституцию России из-за протестов в связи с заявленным властями объединением региона и Архангельской области.
Глава Тиманского сельсовета НАО Вадим Глухов считает, что люди голосовали против изменения 67 статьи Конституции, которая касается возможности изменения границ регионов с их согласия.
Зампред Совета ветеранов войны и труда НАО Вячеслав Корепанов пояснил, что люди не против Конституции, а против «авантюрной политики, которая была организована 13 мая, когда был подписан меморандум о начале работы по созданию нового региона».
Ранее врио главы Поморья заявил, что не будет отступать от идеи объединения с НАО.
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