Врио главы Поморья не будет отступать от идеи объединения с НАО

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18 июня 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Глава Архангельской области Александр Цыбульский. Фото: сайт правительства АО

Александр Цыбульский заявил, что не готов отказаться от своей идеи объединения Поморья и Ненецкого автономного округа (НАО).

Глава Архангельской области Александр Цыбульский выразил уверенность, что спустя 5-10 лет после возможного объединения люди скажут, что «это было правильное решение».

Глава Поморья признал, что задел «самую глубинную нить души жителей Ненецкого округа».

«Мне обидно по-человечески, что так произошло, потому что я всегда очень по-доброму и искренне относился и к жителям, и к округу, и до сих пор так продолжаю делать», – сказал Цыбульский, отметив, что не готов из-за этого отступить от своей идеи, которую готов «доказывать монотонно и планомерно».