Жириновский заявил, что в поправках нет указания на досрочные выборы в Госдуму
2 июля 2020, 21:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Досрочные выборы в Госдуму или переназначение правительства можно провести при соответствующей позиции премьер-министра и президента РФ. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он также отметил, что прямого указания или требования принятые поправки к досрочным выборам не предполагают.
Жириновский, тем не менее, подчеркнул, что если проводить выборы в Госдуму досрочно, то лучше всего делать это в конце марта во время школьных каникул. По его словам, тогда голосование можно было бы проводить несколько дней и не мешать работе школ.
Ранее глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к Конституции.
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