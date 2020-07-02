Карелова: Поправки потребуют корректировки основных положений Трудового кодекса

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2 июля 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сенатор Галина Карелова. Фото: сайт СФ РФ

Поправки в Конституцию РФ потребуют внесения изменений в социальное законодательство, включая Трудовой кодекс. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Она отметила, что речь идет о законах о государственной социальной помощи, социальной защите инвалидов, дополнительных гарантиях для детей-сирот, поддержке волонтерской деятельности и некоммерческих организаций, молодежной политики.

«Значительная работа предстоит по корректировке основных положений Трудового кодекса», – сказала сенатор.

Она отметила, что Совет Федерации оперативно приступил к этой работе.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил о высоком уровне сознательности большинства россиян.