Карелова: Поправки потребуют корректировки основных положений Трудового кодекса
2 июля 2020, 19:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Поправки в Конституцию РФ потребуют внесения изменений в социальное законодательство, включая Трудовой кодекс. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Она отметила, что речь идет о законах о государственной социальной помощи, социальной защите инвалидов, дополнительных гарантиях для детей-сирот, поддержке волонтерской деятельности и некоммерческих организаций, молодежной политики.
«Значительная работа предстоит по корректировке основных положений Трудового кодекса», – сказала сенатор.
Она отметила, что Совет Федерации оперативно приступил к этой работе.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил о высоком уровне сознательности большинства россиян.
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