Бречалов назвал заслуженным и достойным присвоение Ижевску звания Города трудовой доблести

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2 июля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Присвоение Ижевску звания Город трудовой доблести очень важно для жителей Удмуртии. Об этом заявил глава региона, Александр Бречалов, отметивший, что «это заслуженно и достойно».

Бречалов напомнил, что 547 тысяч голосов было собрано в поддержку инициативы по присвоению Ижевску почетного звания.

«Ижевск и Удмуртия на карте Советского Союза в годы Великой Отечественной войны – это Сарапульский радиозавод, который в том числе делал радиостанции для знаменитого танка Т-34, построенная в годы войны железная дорога Ижевск – Балезино и удмуртские оружейные заводы», – сказал Бречалов.

В четверг президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам, в том числе Ижевску, звание Город трудовой доблести.