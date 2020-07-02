Бречалов назвал заслуженным и достойным присвоение Ижевску звания Города трудовой доблести
2 июля 2020, 18:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Присвоение Ижевску звания Город трудовой доблести очень важно для жителей Удмуртии. Об этом заявил глава региона, Александр Бречалов, отметивший, что «это заслуженно и достойно».
Бречалов напомнил, что 547 тысяч голосов было собрано в поддержку инициативы по присвоению Ижевску почетного звания.
«Ижевск и Удмуртия на карте Советского Союза в годы Великой Отечественной войны – это Сарапульский радиозавод, который в том числе делал радиостанции для знаменитого танка Т-34, построенная в годы войны железная дорога Ижевск – Балезино и удмуртские оружейные заводы», – сказал Бречалов.
В четверг президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам, в том числе Ижевску, звание Город трудовой доблести.
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